Путин надеется, что отношениям с Африкой удастся придать новый импульс

Глава РФ рассказал о проведении в СПб второго саммита Россия-Африка.

Российский президент Владимир Путин надеется, что взаимовыгодным отношениям и сотрудничеству с Африкой удастся придать новый импульс. Таким образом глава государства прокомментировал новый совместный саммит РФ-Африка, который должен состояться на территории Петербурга в 2023 году. Об этом политик упомянул во время выступления на торжественной церемонии вручения иностранными послами верительных грамот в Кремле. На мероприятиии, в том числе, присутствовали дипломаты из Египта и Алжира, а тауже других стран региона.

В Санкт-Петербурге запланировано проведение второго саммита Россия-Африка. Рассчитываем, что на нем нам удастся вместе придать новый импульс всестороннему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и африканскими государствами. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что первый саммит Россия-Африка прошел в 2019 году в Сочи. В нем приняли участие главы большинства африканских государств.

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Фото и видео: Kremlin.ru