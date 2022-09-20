Глава РФ считает, что связь с НЗ нельзя считать удовлетворительной.

Российский президент Владимир Путин оценил отношения России с Новой Зеландией. Об этом глава государства упомянул в ходе торжественного вручения верительных грамот иностранным послам в Кремле. Политик не считает, что дипломатические контакты между странами находятся на удовлетворительном уровне.

Напомню, что в годы Второй мировой войны Новая Зеландия в составе коалиции союзников сражалась вместе с Советским союзом против нацизма. Против этой человеконенавистнической идеологии. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что на мероприятии присутствуют дипломаты из Южной Кореи, Египта, Португалии, Новой Зеландии, Армении, Сербии и Белоруссии. Церемония по традиции организована в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В общей сложности в ней участвуют 24 посла.

Путин: движение к полицентричности в мире расширяется.

Фото и видео: Kremlin.ru