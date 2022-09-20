Путин: Движение к полицентричности в мире расширяется

Глава РФ рассказал об интересе стран к ШОС.

Движение к полицентричности в мире расширяется. Соответствующее заявление в ходе торжественного вручения верительных грамот иностранным послам в Кремле сделал глава государства Владимир Путин. По мнению политика, сейчас опора делается на общепризнанные нормы международного права. Это условие привлекает все больше сторонников. В частности, об этом говорит растущий интерес стран к работе Шанхайской организации сотрудничества. В РФ напомнили, что ШОС объединяет в себе более половины населения планеты, а также обеспечивает четверть мирового валового продукта.

То, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики, подтвердил состоявшийся на днях в Самарканде саммит ШОС. Владимир Путин, президент РФ

В России убеждены в том, что современный мир должен быть полициентричным, ориентироваться на принципы равной и неделимой безопасности, взаимоуважительного сотрудничества. При этом координационная деятельность должна ложиться на руководство ООН.

Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса.

Фото и видео: Kremlin.ru