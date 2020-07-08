Путин заявил, что Россия не свернет с суверенного курса

Глава РФ рассказал о том, какие темы Москва поднимет на ГА ООН в Нью-Йорке.

Россия не свернет с суверенного курса. Соответствующее заявление в ходе торжественного мероприятия по приему иностранных послов и вручения дипломатам верительных гратов сделал глава государства Владимир Путин. Мероприятия проводятся по традиции в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Политик добавил, что страна рассчитывает продвигать объединительную повестку дня и эффективное урегулирование многочисленных острых региональных проблем.

Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер добавил, что именно с подобными речами Москва будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Фото и видео: Kremlin.ru