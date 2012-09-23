Путин получит от мариупольской девочки плюшевого медведя

Игрушку девочка передала через Беглова.

Маленькая жительница Мариуполя подарила губернатору Петербурга Александру Беглову игрушку. Она передала ему плюшевого медведя.

Мишка никогда не бросит свою тайгу. И Россия никогда не бросит нас. Поэтому мы хотим подарить Владимиру Владимировичу Путину этого медвежонка. Жительница Мариуполя

Александр Беглов пообещал передать подарок президенту РФ. Отметим, что глава Северной столицы не оставил щедрую школьницу без внимания. Он вручил ей настольную игру.

Ранее на Piter.tv: глава Петербурга открыл памятник Александру Невскому в Мариуполе.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов