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Глава Петербурга открыл памятник Александру Невскому в Мариуполе
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Глава Петербурга открыл памятник Александру Невскому в Мариуполе

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Беглов заявил, что Мариуполь превратится в "комфортный, курортный и промышленный центр".

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с главой Мариуполя Константином Иващенко открыл в городе фонтан и памятник Александру Невскому. Встреча состоялась в День города. Об этом сообщил градоначальник Северной столицы на своей странице в соцсети "ВКонтакте". 

Политик отметил, что в этом году мариупольцы отмечают праздник в трудной обстановке. Однако Петербург старается помочь братскому народу с восстановлением города, возвращает его к нормальной жизни. 

Беглов заявил, что Мариуполь превратится в "комфортный, курортный и промышленный центр".

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Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

Теги: александр беглов, открытие фонтана, памятник александру невскому, помощь мариуполю
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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