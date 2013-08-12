Глава Петербурга открыл памятник Александру Невскому в Мариуполе

Беглов заявил, что Мариуполь превратится в "комфортный, курортный и промышленный центр".

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с главой Мариуполя Константином Иващенко открыл в городе фонтан и памятник Александру Невскому. Встреча состоялась в День города. Об этом сообщил градоначальник Северной столицы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Политик отметил, что в этом году мариупольцы отмечают праздник в трудной обстановке. Однако Петербург старается помочь братскому народу с восстановлением города, возвращает его к нормальной жизни.

Беглов заявил, что Мариуполь превратится в "комфортный, курортный и промышленный центр".

Ранее на Piter.tv: волонтеры привели в порядок берег Финского залива в Смолячково.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов