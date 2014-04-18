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Волонтеры привели в порядок берег Финского залива в Смолячково
Сегодня, 9:17
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Волонтеры привели в порядок берег Финского залива в Смолячково

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Активисты собрали пластик, стекло, металл и отправили отходы на переработку.

Волонтеры убрали мусор с берега Финского залива в Смолячково. Территорию привели в порядок в рамках акции "Вода России". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике. 

Активисты собрали пластик, стекло, металл и отправили отходы на переработку. А батарейки,  аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы они сдали в специальный экотерминал.

Отметим, что экологические субботники прошли в 85 регионах страны. Акцию проводят уже несколько лет. В ней приняли участие свыше 7,5 млн человек. 

Ранее на Piter.tv: в  Выборгском районе Петербурга уничтожат 13 нелегальных свалок.

Фото: Pxhere

Теги: мусор, отходы, природа, смолячково, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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