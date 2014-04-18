Волонтеры привели в порядок берег Финского залива в Смолячково

Активисты собрали пластик, стекло, металл и отправили отходы на переработку.

Волонтеры убрали мусор с берега Финского залива в Смолячково. Территорию привели в порядок в рамках акции "Вода России". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике.

Активисты собрали пластик, стекло, металл и отправили отходы на переработку. А батарейки, аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы они сдали в специальный экотерминал.

Отметим, что экологические субботники прошли в 85 регионах страны. Акцию проводят уже несколько лет. В ней приняли участие свыше 7,5 млн человек.

Ранее на Piter.tv: в Выборгском районе Петербурга уничтожат 13 нелегальных свалок.

Фото: Pxhere