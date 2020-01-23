В Выборгском районе Петербурга уничтожат 13 нелегальных свалок

На проект выделили 1,3 млрд рублей.

В Выборгском районе Петербурга до конца 2023 года ликвидируют 13 свалок. Как рассказали в Центре управления регионом, сегодня в этом районе зафиксировано 20 нелегальных полигонов, куда жители привозят мусор.

Отметим, что четыре свалки планируется уничтожить уже в этом году. На проект выделили 1,3 млрд рублей.

Мусорные кучи находятся на Вокзальном шоссе напротив домов 63-65, на улице Шишкина, Ленинградской улице и территории возле Шуваловского парка. В следующем году планируют устранить свалки на проспекте Энгельса, на Донецкой улице, проспекте Культуры от 8-го Верхнего переулка до 1-го Верхнего переулка, Суздальском проспекте, Кооперативной улице, Заречной улице и 3-м Верхнем переулке.

Ранее на Piter.tv: в КРТИ объяснили, почему не убирают строительный мусор на улице Кораблестроителей.

Фото: Pixabay