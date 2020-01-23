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В Выборгском районе Петербурга уничтожат 13 нелегальных свалок
Сегодня, 10:08
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В Выборгском районе Петербурга уничтожат 13 нелегальных свалок

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На проект выделили 1,3 млрд рублей. 

В Выборгском районе Петербурга до конца 2023 года ликвидируют 13 свалок. Как рассказали в Центре управления регионом, сегодня в этом районе зафиксировано 20 нелегальных полигонов, куда жители привозят  мусор. 

Отметим, что четыре свалки планируется уничтожить уже в этом году. На проект выделили 1,3 млрд рублей. 

Мусорные кучи находятся на Вокзальном шоссе напротив домов 63-65, на улице Шишкина, Ленинградской улице и территории возле Шуваловского парка. В следующем году планируют устранить свалки на проспекте Энгельса, на Донецкой улице, проспекте Культуры от 8-го Верхнего переулка до 1-го Верхнего переулка, Суздальском проспекте, Кооперативной улице, Заречной улице и 3-м Верхнем переулке.

Ранее на Piter.tv: в КРТИ объяснили, почему не убирают строительный мусор на улице Кораблестроителей.

Фото: Pixabay

Теги: ликвидация отходов, мусор, нелегальные свалки, уничтожат свалки, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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