Петербург может получить первый транш на стройку ШМСД до конца года

Всего на проект планируется потратить около 160 млрд рублей.

До конца 2020 года Петербург может получить первый федеральный транш на строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Об этом рассказал "Деловой Петербург" со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

Транспортный проект в Смольном считают одним из приоритетных, на строительство трассы в пределах города суммарно может уйти порядка 160 миллиардов рублей. Финансирование ШМСД состоит из средств городского бюджета, средств частных инвесторов и федерального центра. Правительство, по словам Беглова, уже одобрило проект и включило трассу в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры страны до 2024 года. Создание первого этапа ШМСД одобрено экспертизой.

Также мы сообщали, что Главгосэкспертиза России одобрила проект включения ЗСД в состав Широтной магистрали.

Фото: дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и ЛО