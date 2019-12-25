Главгосэкспертиза России одобрила проект включения ЗСД в состав Широтной магистрали

Новая платная трасса пройдет через территорию Петербурга и частично Ленобласти.

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на подключение ЗСД к Широтной магистрали Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Широтная магистраль начнется от ЗСД в районе от Благодатной улице и пройдет до примыкания к КАД севернее города Кудрово и до пересечения с Мурманским шоссе на федеральное трассе "Кола". Шестиполосная дорога протяженностью боле 27 км будет платной. На ее протяжении построят новый переход через Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная. Именно этот участок вызвал недовольство у горожан, так как гаражи и иные объекты оказались под угрозой сноса.

Подключение ЗСД к Широтной магистрали позволит обходить центральные районы города и связать восточную часть Южной планировочной зоны с северными районами.

На пересечении с ЗСД будут расположены пункты взимания платы. Для пешеходов построят надземный пешеходный переход.

Ранее Piter.TV узнал, что начало строительства перенеслось на год.

Фото: дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и ЛО