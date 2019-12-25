Строительство Широтной магистрали перенесут на 2021 год

Первый этап ШМСД планируют ввести в эксплуатацию через 3-4 года.

Строительство первого этапа Широтной магистрали скоростного движения (ранее известной как ВСД) запланировано на 2021 год. Об этом Piter.TV узнал от пресс-службы комитета по инвестициям Петербурга.

Как нам удалось выяснилось, в 2020 году по плану проектирование первого участка от ЗСД в районе Благодатной улицы до Витебского проспекта. После этого начнутся монтажно-строительные работы. Реализация проекта на территории планируется в следующем году, а его ввод в эксплуатацию ― в 2023-2024гг.

В феврале 2020 сообщалось, что строительство начнется в текущем году. На тот момент, по словам губернатора города, Петербург был готов к началу работ на первом этапе. Кроме того, о начале строительства не позднее 4-го квартала 2020 депутату в конце марта этого года Надежде Тихоновой сказал вице-губернатор Эдуард Батанов. Всего объект разделен на шесть участков.

В финансировании первого этапа примут участие ООО "Магистраль северной столицы", федерального и городского бюджетов. По соглашению, концессионер ЗСД будет взимать плату за проезд. Три последующих этапа планируются к реализации на основе государственно-частного партнерства.

Несмотря на требование депутатов отложить строительство дороги в связи с кризисной ситуацией, финансирование на ШМСД не претерпело поправок. Вице-губернатор Эдуард Батанов объяснил это обязательствами перед федеральным центром. В сентябре строительство трассы было отнесено к первоочередной задаче.

Понятно, что кризис, понятно, что все плохо. Но надеюсь, что этим годом жизнь не заканчивается. Надо идти поступательно вперед. то наши обязательства. Под этот проект Российская Федерация выделяет деньги. сказал представитель Смольного 18-го мая 2020.

Из всех предложенных депутатами Законодательного Собрания правок в проект корректировки бюджета была принята лишь одна.

Против строительства трассы также выступают некоторые петербуржцы, которые боятся попасть в зону строительства. На первом этапе под угрозой сноса находятся Офицерская воздухоплавательная школа на Парковой улице и дома на Московском проспекте, 135 и Московском пр., 158.

Новая шестиполосная магистраль позволит обходить центр Петербурга, как и ЗСД. Общая протяженность составит 27,4 километра, включая территории города и области. Маршрут проходит по территории Красногвардейского, Московского, Фрунзенского, Невского и Кировского районов. За пределами Петербурга трасса протянется до Колтушского шоссе в сторону Всеволожска, а также до Мурманского шоссе. Трасса будет включать 11 развязок, расчетная пропускная способность составит более 170 тысяч автомобилей в сутки, скорость движения ― до 110 км/ч.

Ранее стало известно, что финансирование Московско-Дунайской развязки урезали на 95%.

Фото: дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и ЛО, ЗСД / VK