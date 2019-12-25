Финансирование Московско-Дунайской развязки урезали на 95%

Бизнесмены не согласны с решением профильного комитета фактически аннулировать финансирование строительства.

Группа компаний "Возрождение" сообщила Законодательному собранию Петербурга о срыве крупнейшего контракта дорожной отрасли города. Бизнесмены не согласны с решением Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) о сокращении финансирования по госконтракту на строительство развязки на Московском шоссе и Дунайском проспекте. Документ появился в распоряжении "Фонтанки".

"Возрождение" считает действия КРТИ незаконными и несправедливыми. В строительной компании заявили, что профильный комитет фактически аннулировал финансирование, сократив его на 95%. По словам строителей, это предложение было направлено чиновниками КРТИ на основе субъективного мнения Заказчика, без какого-либо обсуждения с ними как со стороной Государственного контракта. В "Возрождении" настаивают, что годовые лимиты должны быть изменены только по двустороннему согласию или через суд.

Напомним, что Московско-Дунайская развязка – это самый большой контракт в дорожном строительстве Петербурга. Он был заключен в марте 2020 года. Его цена составляет 8,2 млрд рублей. В этом году КРТИ урезал финансирование с 839 млн до 50 млн рублей. На следующий год – с 2,6 млрд до 448 млн. Срок окончания работ по контракту — в декабре 2023 года.

3 июня ЗакС Петербурга рассмотрит во втором чтении (первое прошло 20 мая) поправки к проекту закона о корректировке бюджета на 2020 год. Что касается бюджета Петербурга, то его доходная часть урезается более чем на 100 млрд рублей, соответственно, снижается и расходная.

Ранее мы писали, что в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга произошли кадровые перестановки.

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