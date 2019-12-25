В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга произошли кадровые перестановки

Назначены два новых заместителя главы КРТИ.

В петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры произошли кадровые перестановки, сообщила "Фонтанка" 26 мая.

Как стало известно, одним из новых заместителей главы комитета стал Дмитрий Карлик, который будет курировать вопросы развития и строительства метро. Вторым замом по вопросам ремонта дорог и организации дорожного движения назначили Александра Богданова.

Отмечается, что Карлик до прихода в Смольный работал первым замом гендиректора в ФКУ "Ространсмодернизация", а Богданов успел потрудиться в городском комблаге, администрации Невского района и администрации губернатора. В последние шесть лет руководил в нескольких строительных и проектных организациях.

Ранее в КРТИ уже произошло несколько изменений: экс-глава комитета Сергей Харлашкин перешел в "Метрострой" после ареста гендиректора компании Александрова, а на место Харлашкина назначили Андрея Левакина.

Также мы рассказывали, что Кирилл Поляков занял должность председателя комитета по транспорту Петербурга.

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