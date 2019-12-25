Харлашкина избрали на должность гендиректора ОАО "Метрострой"

На свой пост чиновник заступит 21 февраля.

Экс-глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин стал генеральным директором ОАО "Метрострой". Соответствующее решение приняли и огласили на собрании акционеров компании.

Одновременно с этим к 20 февраля прекратились полномочия бывшего директора "Метростроя" Николая Александрова, арестованного по подозрению в хищении порядка 178 миллионов рублей.

Харлашкин, заменявший Александрова на ведущей должности с декабря, заступит на свой пост 21 февраля.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении "Метростроя".

Фото: Метрострой. История петербургского метро / "ВКонтакте"