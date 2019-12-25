Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Метростроя»

Истцами по делу выступают несколько компаний

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "МЕТРОСТРОЙ", следует из картотеки "Элетронное правосудие".

Информация о введении наблюдения датирована 17 февраля. Истцами в данном банкротном процессе выступают несколько компаний: АО "АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ", ЗАО "Метробетон", ООО "Торговая компания "Гермес", ООО "Таск".

Этот процесс начался еще в марте прошлого года. Тогда Арбитражный суд зарегистрировал банкротный иск АО "АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ".

Иски связаны с задолженностью компании.

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