  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Метростроя»
Сегодня, 16:54
41
OlegLN

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Метростроя»

0 0

Истцами по делу выступают несколько компаний

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "МЕТРОСТРОЙ", следует из  картотеки "Элетронное правосудие".

Информация о введении наблюдения датирована 17 февраля. Истцами в данном банкротном процессе выступают несколько компаний: АО "АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ", ЗАО "Метробетон",  ООО "Торговая компания "Гермес", ООО "Таск".

Этот процесс начался еще в марте прошлого года. Тогда Арбитражный суд зарегистрировал банкротный иск АО "АРИЭЛЬ МЕТАЛЛ".

Иски связаны с задолженностью компании.

Как ранее сообщило Piter.tv, в Петербурге открыли 99 новых частных музеев и галерей.

 

Фото: Pixabay.com

 

 

Теги:
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии