Большая часть из них находятся в Центральном районе города.

В понедельник, 17 февраля, стало известно о том, что в Петербурге открыли 99 новых частных музеев и галерей. Об этом сообщает РБК Петербург со ссылкой на экспертов.

По данным аналитиков, большая часть новых частных музеев и галерей находится в Центральной части Петербурга. Также частные выставочные пространства открываются на Петроградской стороне, на Васильевском острове и в Адмиралтейском районе. Эксперты отметили, что две трети частных музеев оказались платными.

Согласно исследованию, чаще всего в Петербурге посетители предпочитают музеи современного искусства.

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