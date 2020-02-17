Эскиз необходимо утвердить и определиться с финансированием.

В понедельник, 17 февраля, стало известно о том, что в Петербурге представили макет памятника погибшим при исполнении. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Памятник установят на Шуваловском проспекте. По некоторым данным, в центре композиции установят фигуры двух бойцов спецподразделения и служебная собака. Отмечается, что данный эскиз ещё не утвердили. Кроме того, городу необходимо определиться с финансированием.

Инициатором установки памятника выступила Лига ветеранов РУБОП.

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