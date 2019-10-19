ГК "Геоизол" начала строительство подземного паркинга в "Невской ратуше"

Парковка появится в бизнес-комплексе к маю 2021 года.

ГК "Геоизол" начала строительство подземного паркинга в ходе возведения второй очереди бизнес-квартала "Невская Ратуша", сообщила пресс-служба компании.

Двухъярусный паркинг на 1338 машин появится под домом №7А по Дегтярному переулку, "Геоизол" построит первые 10,6 тысяч "квадратов". Общая площадь застройки составит 10,6 тысяч квадратных метров. Отмечается, что паркинг построят с помощью метода top down и технологией "стена в грунте". Работы планируется закончить к маю 2021 года.

Группа компаний объединяет несколько предприятий по проектированию и работает в области дорожного строительства, экспертного обследования конструкций и гео- и гидротехнических работ.

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Фото: пресс-служба ГК "Геоизол"