Смольный завершил покупку двух корпусов в деловом квартале "Невская Ратуша"

Городские власти Петербурга приобрели 8 и 9 корпуса для размещения чиновников.

Смольный официально приобрел два корпуса делового квартала "Невская Ратуша" общей площадью более 67 тысяч квадратных метров для размещения органов исполнительной власти.

Согласно информации, город приобрел 8 и 9 корпуса комплекса, стоимость сделки оценивается примерно в 20 миллиардов рублей. Площади были заранее согласованы, и договоренности о покупке достигнуты заблаговременно.

В утвержденном бюджете Петербурга на 2026 год доходы города составляют 1,46 триллиона рублей, расходы — 1,65 триллиона рублей. Первоначально предполагалось частично компенсировать расходы за счет продажи ранее используемых зданий, однако эти объекты остались в собственности администрации.

В октябре губернатор Петербурга поручил оснастить приобретенные помещения мебелью и подготовить их для начала переезда органов исполнительной власти в "Невскую Ратушу".

Ранее Смольный подтвердил намерение сделать Думскую улицу пешеходной.

Фото: Piter.TV