Петербургские комитеты готовят масштабный переезд в "Невскую ратушу"

В деловой центр переедут ведомства правительства график представят до декабря.

Правительство Санкт-Петербурга готовится к очередному этапу переезда в деловой центр "Невская ратуша". Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный 1 октября на портале антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, до 1 декабря комитеты и ведомства должны представить губернатору график перебазирования. Администрация губернатора до 1 апреля 2026 года обязана обеспечить новые рабочие места мебелью и необходимым оборудованием.

Бизнес-центр расположен по адресу: Дегтярный переулок, дом 9, строение 1. Перечень конкретных ведомств, которые будут переведены в "Невскую ратушу", в приложении к постановлению не опубликован. Контроль за исполнением возложен на вице-губернатора Валерия Москаленко.

Ранее Смольный подтвердил намерение сделать Думскую улицу пешеходной.

Фото: Piter.TV