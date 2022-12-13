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Три здания у "Невской ратуши" выставили на торги за 230 млн рублей
Сегодня, 20:49
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Три здания у "Невской ратуши" выставили на торги за 230 млн рублей

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Одно из зданий — это альбомная фабрика Бехли, которая относится к региональным памятникам.

На торги выставили три здания у "Невской ратуши" за 230 млн рублей. Об этом 2 февраля рассказали в Российском аукционном доме (РАД).

Так, продается помещение площадью 1500 "квадратов", включая автомойку и два земельных участка на улице Моисеенко. Комплекс представляет собой действующий арендный бизнес. Одно из зданий — это альбомная фабрика Бехли, которая относится к региональным памятникам.

Аукцион пройдет 13 марта. Известно, что продажа комплекса организована по поручению частного собственника.

Фото: Piter.tv
 

Теги: невская ратуша, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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