Три здания у "Невской ратуши" выставили на торги за 230 млн рублей

Одно из зданий — это альбомная фабрика Бехли, которая относится к региональным памятникам.

На торги выставили три здания у "Невской ратуши" за 230 млн рублей. Об этом 2 февраля рассказали в Российском аукционном доме (РАД).

Так, продается помещение площадью 1500 "квадратов", включая автомойку и два земельных участка на улице Моисеенко. Комплекс представляет собой действующий арендный бизнес. Одно из зданий — это альбомная фабрика Бехли, которая относится к региональным памятникам.

Аукцион пройдет 13 марта. Известно, что продажа комплекса организована по поручению частного собственника.

Фото: Piter.tv

