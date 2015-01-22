Губернатор Петербурга переедет из Смольного в "Невскую ратушу"

Губернатор Петербурга Александр Беглов до конца мая может переехать из Смольного в деловой квартал "Невская ратуша". Там городу принадлежит один из корпусов, передает "Деловой Петербург".
В историческом здании Смольного института планируется ремонт. В настоящее время глава Северной столицы занимает помещения на третьем этаже. Подготовка к переезду почти завершена. Пока неизвестно, временная ли эта мера.
В "Невской ратуше" работают комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, комитет по инвестициям, комитет имущественных отношений Петербурга и другие.
Ранее мы сообщили о том, что новым начальником ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти стал Геннадий Сальчук. Решение о назначении было утверждено президентом Владимиром Путиным.
Фото: Piter.TV
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