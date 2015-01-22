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Губернатор Петербурга переедет из Смольного в "Невскую ратушу"
Сегодня, 9:21
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Губернатор Петербурга переедет из Смольного в "Невскую ратушу"

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В историческом здании Смольного института планируется ремонт.

Губернатор Петербурга Александр Беглов до конца мая может переехать из Смольного в деловой квартал "Невская ратуша". Там городу принадлежит один из корпусов, передает "Деловой Петербург". 

В историческом здании Смольного института планируется ремонт. В настоящее время глава Северной столицы занимает помещения на третьем этаже. Подготовка к переезду почти завершена. Пока неизвестно, временная ли эта мера. 

В "Невской ратуше" работают комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, комитет по инвестициям, комитет имущественных отношений Петербурга и другие. 

Ранее мы сообщили о том, что новым начальником ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти стал Геннадий Сальчук. Решение о назначении было утверждено президентом Владимиром Путиным. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невская ратуша, смольный
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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