Новым начальником ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти назначен Геннадий Сальчук

Решение о назначении было утверждено президентом Владимиром Путиным.

Полковник внутренней службы Геннадий Сальчук занял пост главы регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Петербургу и Ленобласти. Решение о назначении было утверждено президентом Владимиром Путиным. Официальная церемония представления нового руководства состоялась 5 мая посредством видеоконференции, на которой присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленобласти Александр Дрозденко и руководитель ФСИН России Аркадий Гостев. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

Директор ФСИН подчеркнул значимость профессионального опыта и личного багажа полковника Сальчука, отметив, что это станет весомым вкладом в успешное выполнение обязанностей на новой должности и эффективное управление ведомственными подразделениями и учреждениями.

Карьера Сальчука в сфере уголовно-исполнительной системы началась в 1994 году. Тогда он вступил в ряды специального отряда быстрого реагирования (СОБР), прошел путь от рядового сотрудника до командующего боевым подразделением. Впоследствии семь лет руководил различными видами исправительных учреждений, пять лет занимал должность заместителя начальника территориального отдела ФСИН, а последние четыре года являлся первым заместителем руководителя ГУ ФСИН по Петербургу и области.

Сам Геннадий Сальчук выразил благодарность руководству за предоставленную возможность возглавить региональное подразделение. Он подтвердил готовность предпринимать активные шаги для решения текущих задач и поддержания тесного взаимодействия с правоохранительными органами и властями региона.

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Фото: ГУ ФСИН России по Петербургу и Ленобласти