Лариса Канунникова покидает пост зампреда председателя петербургского комблага

Она занимала должности в Смольном с 2005-го года.

Заместитель председателя Санкт-Петербургского Комитета по благоустройству Лариса Канунникова покидает пост после почти что 20-летней карьеры в правительстве Северной столицы, – сообщают в "Фонтанке" со ссылкой на собеседников из городской администрации.

Впервые Канунникова пришла в Смольный в 2005 году. Тогда она работала в управлении благоустройства и городского ландшафта. После этого, с 2016-го по 2019-й годы она занимала должность заместителя председателя КГА.

В издании отмечают, что Лариса Викторовна курировала проекты по ремонту и реконструкции скверов и парков Петербурга. Под ее началом Северная столица была признана лучшим городом по развитию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Ранее мы писали, что в Ленинградской области скоро начнёт функционировать передвижной музей под названием "Музеобус", посвящённый победе в Великой Отечественной войне. Внутри автобуса расположена выставка "Дорога жизни – Дорога труда", посвящённая блокаде Ленинграда и значению автомобильного транспорта в те времена.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга