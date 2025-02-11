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В Петербурге продолжается восстановление дорожных покрытий
Вчера, 15:31
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В Петербурге продолжается восстановление дорожных покрытий

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С начала 2026 года были устранены дефекты общей площадью более 650 тыс. квадратных метров.

В Петербурге полным ходом идут работы по восстановлению дорожных покрытий. В частности, недавно привели в порядок улицу Печатника Григорьева, сообщил председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко 20 августа. 

Проезжая часть на объекте сильно поизносилась. Площадь нового асфальта составила свыше 1 тыс. квадратных метров. Кроме того, меняют покрытие на проспекте Народного Ополчения, Смольной и Синопской набережных, Таллинском, Волхонском, Московском и Колпинском шоссе. Особое внимание уделяют участкам с высокой интенсивностью движения. 

С начала 2026 года были устранены дефекты общей площадью более 650 тыс. квадратных метров, до 1 сентября поправят еще порядка 40 тыс. квадратных метров. 

Ранее мы рассказывали о том, что движение по Литейному мосту стало быстрее и безопаснее после завершения ремонта. 

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко 

Теги: асфальт, комблаг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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