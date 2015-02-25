В подземном паркинге на Измайловском бульваре перенесли пожарный шкаф, который мешал машине

Самостоятельные обращения заявителя результата не принесли.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению жителя новостройки на Измайловском бульваре. К мероприятию привлекали сотрудников МЧС России.

Установлено, что застройщик отдал мужчине парковочное место, обустроенное с нарушением законодательства. В периметре объекта долевого строительства был оборудован металлический шкаф пожаротушения, который ограничивал стоянку. Самостоятельные обращения заявителя результата не принесли.

Прокурор вносил представление в адрес застройщика, его рассмотрели и удовлетворили. Пожарный шкаф перенесли на место, обеспечивающее быстрый доступ экстренных служб к средствам пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга