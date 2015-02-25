  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В подземном паркинге на Измайловском бульваре перенесли пожарный шкаф, который мешал машине
Сегодня, 9:03
54
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В подземном паркинге на Измайловском бульваре перенесли пожарный шкаф, который мешал машине

0 0

Самостоятельные обращения заявителя результата не принесли.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению жителя новостройки на Измайловском бульваре. К мероприятию привлекали сотрудников МЧС России. 

Установлено, что застройщик отдал мужчине парковочное место, обустроенное с нарушением законодательства. В периметре объекта долевого строительства был оборудован металлический шкаф пожаротушения, который ограничивал стоянку. Самостоятельные обращения заявителя результата не принесли. 

Прокурор вносил представление в адрес застройщика, его рассмотрели и удовлетворили. Пожарный шкаф перенесли на место, обеспечивающее быстрый доступ экстренных служб к средствам пожарной безопасности. 

Ранее мы рассказывали о том, что нарушения при содержании светофорных объектов выявили в Пикалево. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: паркинг, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии