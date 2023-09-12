  1. Главная
Нарушения при содержании светофорных объектов выявили в Пикалево
Сегодня, 9:58
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В связи с этим городская прокуратура обратилась в судебные органы с иском. 

В городе Пикалёво, расположенном в Бокситогорском районе Ленинградской области, обнаружены недостатки в обслуживании светофоров. Прокуратура выявила отсутствие необходимых запчастей, инструментов и сопутствующих материалов для своевременного ремонта и обслуживания устройств. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства Ленобласти. 

В связи с этим прокуратура обратилась в судебные органы с иском. 

Решение Ленинградского областного суда подтвердило обоснованность требований прокуратуры, обязав местную администрацию обеспечить наличие необходимого инвентаря и запасных частей для функционирования светофорных объектов. 

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер) 

