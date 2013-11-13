Перевозчик из Петербурга проиграл суд мобилизованному водителю

Компания не смогла взыскать деньги за обучение с призванного шофера.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга отказал перевозчику во взыскании денежных средств с водителя, который не вышел на работу из-за призыва по мобилизации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд рассмотрел иск акционерного общества "Третий парк" к водителю Евгению о возмещении затрат, связанных с его обучением. Разбирательство состоялось 22 декабря. В материалах дела указано, что в мае 2022 года между компанией и мужчиной был заключен ученический договор. Согласно условиям, Евгений прошел обучение в автошколе "Ритм" по программе переподготовки водителей с категории "В" на категорию "Д". После завершения обучения водитель должен был приступить к работе у перевозчика и проработать не менее трех лет подряд. Однако к выполнению трудовых обязанностей он так и не приступил.

В связи с этим перевозчик потребовал взыскать с ответчика 25 тыс. руб за обучение, 33 тыс. руб расходов на оплату юридических услуг, а также 4 тыс. руб в счет уплаты государственной пошлины. Ответчик на судебное заседание не явился. В ходе рассмотрения дела суд установил, что Евгений был призван на военную службу по мобилизации. Суд пришел к выводу, что водитель не приступил к работе по уважительным причинам. По итогам разбирательства Пушкинский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований транспортной компании.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура добилась выплаты компенсации для петербурженки, пострадавшей при падении в автобусе.

Фото: Piter.TV