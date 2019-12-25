Прокуратура добилась выплаты компенсации для петербурженки, пострадавшей при падении в автобусе

Водитель автобуса признан виновным согласно статье ст. 12.24 КоАП РФ ("нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего").

Апелляционная инстанция поддержала позицию прокуратуры, оставив в силе законное решение о выплате справедливой компенсации морального ущерба женщине, получившей увечье в результате инцидента в общественном транспорте. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в январе 2025 года 68-летнюю жительницу Колпинского района доставили в больницу после падения в салоне автобуса вследствие внезапного экстренного торможения. Диагноз врачей подтвердил серьезную травму – перелом шейки бедра. Женщина перенесла продолжительное лечение и испытала значительные физические и психологические трудности, связанные с ухудшением здоровья.

Поддерживая права пострадавшей, прокуратура Колпинского района направила иск в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей с транспортной организации перевозчика. Суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора.

Однако ответчик выразил несогласие с вынесенным судебным актом и подал жалобу.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции позиция прокуратуры была аргументированно представлена вновь, так как состояние здоровья пожилой женщины до сих пор не стабилизировалось окончательно.

Судья Санкт-Петербургского городского суда принял сторону прокуратуры, подтвердив обоснованность решения районного суда и обязал компанию выплатить заявленную сумму компенсации морального вреда – 500 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV