Благодаря прокуратуре будет отремонтирована детская площадка на Вознесенском проспекте
Прокурор внес представление в адрес главы местной администрации МО "Адмиралтейский округ", в котором потребовал устранить нарушения.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. Установлено, что техническое состояние игровой площадки на Вознесенском проспекте, 33, не соответствует нормативным требованиям, а меры по ремонту комплекса не приняты, сообщили 11 декабря в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес главы местной администрации МО "Адмиралтейский округ", в котором потребовал устранить нарушения. Со специализированной организацией заключено соглашение на содержание и ремонт площадки.  

Ранее мы рассказывали о том, что шесть новых спортивных площадок появятся в Красногвардейском районе до конца года. 

