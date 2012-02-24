Благодаря прокуратуре будет отремонтирована детская площадка на Вознесенском проспекте

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. Установлено, что техническое состояние игровой площадки на Вознесенском проспекте, 33, не соответствует нормативным требованиям, а меры по ремонту комплекса не приняты, сообщили 11 декабря в надзорном ведомстве.
Прокурор внес представление в адрес главы местной администрации МО "Адмиралтейский округ", в котором потребовал устранить нарушения. Со специализированной организацией заключено соглашение на содержание и ремонт площадки.
Фото: Piter.TV
