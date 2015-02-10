Шесть новых спортивных площадок появятся в Красногвардейском районе до конца года

В следующем году хотят обновить еще девять площадок, самая большая находится на проспекте Маршала Блюхера, 55.

В 2025 году в Красногвардейском районе Петербурга появятся шесть новых спортивных площадок. Об этом рассказал глава района Андрей Хорт.

Кроме того, отмечается, что летом обновили три площадки на Пискаревском проспекте, 15, Ленской улице, 2, и Рябовском шоссе, 121к2. На первых двух адресах переделали покрытие полей, установлены ограждения и спортивное оборудование, на третьем адресе провели точечный ремонт резинового покрытия. А на территории спортивного комплекса "Арена" завершаются работы по созданию сектора для метания гранат и мячей, теперь там можно будет сдавать ГТО.

Помимо этого, два объекта появились вне плана: благодаря Фонду развития физической культуры и спорта Ленобласти обновили спортивную площадку на Новочеркасском проспекте, 36.

В следующем году хотят обновить еще девять площадок, самая большая находится на проспекте Маршала Блюхера, 55. Сделают памп-трек для велосипедов, самокатов, скейтбордов и роликов.

