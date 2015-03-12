  1. Главная
Спортивную площадку на Седова реконструировали по поручению губернатора
Сегодня, 12:58
Обновить пространство попросили жители Невского района в ходе личного приема горожан.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова реконструирована спортивная площадка на улице Седова. Об этом рассказали в Смольном 12 сентября. 

Обновить пространство попросили жители Невского района в ходе личного приема горожан. По их словам, площадка стала более востребованной, и это ускорило износ оборудования. 

Как подчеркнули в администрации, свыше 3 млн горожан регулярно занимаются спортом. Правительство создает для этого необходимые условия. За 5 лет построили 1,5 тыс. спортивных объектов. 

Ранее на Piter.TV: до 2030 года в Петербурге высадят свыше 60 тыс. деревьев. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: спорт, улица седова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

