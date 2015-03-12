Спортивную площадку на Седова реконструировали по поручению губернатора

Обновить пространство попросили жители Невского района в ходе личного приема горожан.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова реконструирована спортивная площадка на улице Седова. Об этом рассказали в Смольном 12 сентября.

Обновить пространство попросили жители Невского района в ходе личного приема горожан. По их словам, площадка стала более востребованной, и это ускорило износ оборудования.

Как подчеркнули в администрации, свыше 3 млн горожан регулярно занимаются спортом. Правительство создает для этого необходимые условия. За 5 лет построили 1,5 тыс. спортивных объектов.

