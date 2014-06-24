До 2030 года в Петербурге высадят свыше 60 тыс. деревьев

За лето 2024 года выдали 167 соответствующих ордеров, в этом году – 418 документов.

В текущем году сотрудники Государственной административно-технической инспекции Петербурга выдали в 2,5 раза больше ордеров на посадку деревьев в рамках программы "10 приоритетов развития города". До 2030 года появятся свыше 60 тыс. деревьев и более 500 тыс. кустарников.

Ордер ГАТИ подтверждает, что заказчик получил все необходимые согласования. За лето 2024 года выдали 167 соответствующих ордеров, в этом году – 418 документов. Самые крупные объекты – в Сосновке (405), 186 – на острове Чухонка, 96 – в парке Интернационалистов, 50 – на Белградской улице, 30 – в Муринском парке.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга