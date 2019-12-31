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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры может возглавить Андрей Левакин
Сегодня, 21:10
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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры может возглавить Андрей Левакин

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Ранее он уже работал в комитете.

Бывший заместитель главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин может возглавить ведомство. Об этом 6 февраля сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники. 

В течение последнего года Левакин занимал должность и.о. генерального директора ФКУ "Ространсмодернизация". Ранее он уже был первым заместителем главы КРТИ, а также комитета по благоустройству и дорожному хозяйству. На данный момент, по данным издания, кандидатура находится на согласовании. 

Напомним, что в декабре 2019 председатель ведомства Сергей Харлашкин перешел в "Метрострой". Временно исполнять его обязанности стал зампред комитета Андрей Семчанков. 

Фото: pixabay.com 

Теги: крти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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