"Мы не знаем, как будет развиваться ситуация": депутаты ЗакСа о проекте корректировки бюджета Петербурга

В Петербурге планируют урезать финансирование благоустройства, образования, социальных выплат, адресных инвестиционных программ.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в распределение бюджета Петербурга. Сегодня, 20 мая, вице-губернатор города Эдуард Батанов представил в Законодательном Собрании проект о внесении изменений в бюджет Северной столицы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Депутаты ЗакСа по-разному оценивают предложенный проект, однако сошлись в одном: вносить поправки вынуждает ситуация, и как именно она будет развиваться в дальнейшем — сложно сказать.

Как отметила заместитель руководителя фракции КПРФ Ирина Иванова, в беседе с Piter.TV, корректировку можно назвать "огромной". Она составляет около 104 млрд. рублей из-за падения доходов города. Проект предусматривает, что ограничительные меры будут отменены не ранее 1 июля 2020-го года.

Ушли жилищные программы, причем они сокращены значительно: сократили расселение коммунальных квартир на 2 млрд., доступное жилье для молодежи и покупку жилья, как мы понимаем, по очереди. Некапитальный ремонт будет действовать только за счет собственников жилья, я опасаюсь, чтобы это не было постоянно, и государство не перекладывало это на плечи граждан, сказала Иванова.

Член бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству обратила внимание на то, что выплаты людям, которые потеряли работу, не предусмотрены. По оценкам Ирины Ивановой, на выплату людям, потерявшим работу, понадобится около 3 млрд рублей. Это должно быть федеральные средства, но их не "добиться". Это объясняют тем, что многие регионы живут сейчас хуже, чем Петербург.

Также сокращение коснется образования, в том числе дополнительного и дотаций для частных школ.

Я бы хотела обратить внимание, что частные школы — это не обязательно место, где учатся дети богатых родителей, а место, где учатся дети, с поведением которых сложно справиться или с образовательной программой. Это надо учитывать.

При этом финансирование амбициозных проектов и их содержание никуда не уходит. По мнению депутата ЗакСа, в этом случае стоило бы разобраться, например, с ЗСД и ВСД перенести на будущее время. Поясним: к 2024 году власти планируют построить Восточный скоростной диаметр.

О том, что к проекту стоит вернуться позже также высказался депутат фракции Сергей Трохманенко. По его словам, он и представители его фракции "Партия Роста" воздержались от голосования.

Мы считает, что много есть неэффективных расходов, которые можно было сократить. А вот эти гиперпроекты можно было приостановить в кризисное время.

По мнению заместителя председателя комитета по законодательству, они не должны идти в ущерб социальным проектам.

Депутат фракции "Единая Россия" Денис Четырбок обратил особое внимание на три позиции, которые по его мнению, требуют поправок. Несмотря на то, что доходную часть брать практически неоткуда, к финансированию некоторых направлений все же стоит относиться иначе.

Во-первых, к сфере благоустройства.

Это приведет к тому, что мы недополучим уход за зеленой зоной, а это неправильно. Существенно может сократиться заработная плата работников, вплоть до 70%, которые занимаются благоустройством территорий, заметил Четырбок.

Во-вторых, к реализации программы "Доступное жилье" для молодежи. Депутат отметил, что данная категория уязвима. В-третьих, к соглашению с МВД по заключению протоколов о нарушении тишины и покоя. Для этого требуется 1 млн 300 рублей, что даже в условиях пандемии Четырбок назвал для города "смешной суммой".

Заместитель председателя бюджетно-финансового комитета и член постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам, член "Единой России" Андрей Васильев начал разговор с корреспондентом Piter.TV со следующей фразы:

Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.

По словам Васильева, власти не знают, как будет развиваться ситуация, поэтому представленный проект — один из вариантов. Урезать финансирование по каким-то направлениям приходится из-за того, что доходная часть значительно сократилась. Одной из жертв стало "адресная инвестиционная программа". По словам депутата, выбирать пришлось "наименьшее из зол". Несмотря на нюансы, в целом Васильев одобряет предложенный проект.

Незначительные, но корректировки будут за счет поправок губернатора и поправки "Единой России", заключил депутат.

Также сегодня депутаты поддержали увеличение городского резервного фонда с 10 до 31 млрд рублей.

Фото: Piter.TV