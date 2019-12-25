Петербургские депутаты поддержали увеличение городского резервного фонда

Размер фонда предложили увеличить с 3% до 5% от дохода городского бюджета.

Петербургский ЗакС принял в первом чтении законопроект, согласно которому снимаются ограничения на размер резервного фонда города. Такое решение депутаты приняли на очередном заседании парламента 20 мая.

Вице-губернатор Эдуард Батанов отметил, что ранее размер фонда составлял 3% от дохода городского бюджета, а парламентарии предложили увеличить его до 5%, и снять ограничения только на год, не навсегда.

Сам резервный фонд в Смольном решили поднять с 10 до 31 млрд рублей, чтобы закрывать экстренные нужды Петербурга и организовывать выплаты медикам и социальным категориям населения. Невостребованные средства пойдут на сокращение дефицита бюджета.

Ранее в Смольном рассказали, какие культурные объекты больше всех пострадали из-за коронавируса.

Фото: Piter.TV