В Смольном рассказали, какие культурные объекты больше всех пострадали из-за коронавируса

Больше всех страдают те учреждения культуры, которые работали на самоокупаемости.

В пятницу, 3 апреля, стало известно о том, какие культурные объекты больше всех пострадали из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко отметил, что в Петербурге из-за карантина наблюдаются серьезные проблемы.

"Исаакиевский собор, очень много денег теряет "Манеж", который вышел на высокую посещаемость и очень приличные доходы именно от продажи билетов. Сложная ситуация в БКЗ "Октябрьский", потому что он тоже не получал практически бюджетных дотаций и зарабатывал от продажи билетов на рынке", —сказано в сообщении.

Кроме того, также пострадали в экономическом плане петербургская Дирекция театрально-зрелищных касс.

Ранее мы сообщали о том, что Исаакиевский собор провёл божественную литургию.

Фото:pixabay