Исаакиевский собор провёл божественную литургию

После этого храм закроют и до 5 апреля не пустят никого, кроме нескольких работников.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что Исаакиевский собор провел божественную литургию. Об этом сообщает пресс-службе собора.

Ивестно, что службу возглавлял митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Литургия прошла в минувшее воскресенье, 29 марта.

Отмечается, что до 30 апреля в Северной столице приостановлено проведение досуговых и торжественных мероприятий. Кроме того, до 5 апреля в городе закрыты все церкви, многофункциональные центры, парки, сады и скверы. Такие меры приняты из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что ИТМО отправил на карантин Атлантов, Медного всадника и других.

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