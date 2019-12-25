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ИТМО отправил на карантин Атлантов, Медного всадника и других
Сегодня, 22:29
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smirenny

ИТМО отправил на карантин Атлантов, Медного всадника и других

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Университет ИТМО призывает самоизолироваться.

В университете ИТМО решили напомнить о необходимости оставаться дома забавным способом: студенты "отправили" известные символы Северной столицы на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

С понедельника, 30 марта, по всей России начинается нерабочая неделя. Однако это совсем не повод идти гулять или устраивать пикник. Чтобы не дать развиться пандемии, необходимо остаться дома.

"Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся!", – напомнили в ИТМО.

Ранее мы писали, что домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы.

Фото: пресс-служба ИТМО

Теги: итмо, карантин, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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