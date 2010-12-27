СКК "Петербургский" отреставрируют к ЧМ мира по хоккею

Об этом рассказал врио губернатора Александр Беглов на встрече с президентом ХК СКА Геннадием Тимченко.

Врио губернатора Санкт-Петербурга встретился с президентом ХК СКА Геннадием Тимченко, чтобы обсудить реконструкцию СКК перед предстоящим ЧМ по хоккею в 2023 году. Об этом сообщают городские СМИ.

Беглов уверен, что город уже накопил достаточный опыт в плане проведения масштабных мероприятий. Стадион на Крестовском острове был построен к ЧМ мира по футболу с соблюдением всех мировых стандартов, а теперь пришла очередь и восстановления СКК "Петербургский". Врио губернатора рассказал, что рядом со стадионом появятся школы и детские сады.

Комплекс после реконструкции должен быть многофункциональным, в нем помимо спортивных соревнований на льду будут проходить выставки и концерты. Вице-губернатор Игорь Албин уже получил задание создать рабочую группу для подготовки СКК к ЧМ мира по хоккею.

Ранее на Piter.TV: У ЗакСа активисты ротестуют против вырубки сквера около СКК "Петербургский".

Фото: СКК "Петербургский"