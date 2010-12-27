Заявку на реконструкцию СКК в Петербурге подала одна компания

Заявку на реконструкцию СКК "Петербургский" подала только одна компания ООО "СКА-Арена". Об этом сообщила пресс-служба комитета по инвестициям.
Теперь ведомство должно оценить предложение компании и подготовить концессионное соглашение. Закончить все работы по реконструкции нужно до 1 мая 2023 года. Строительство будет идти по схеме государственно-частного партнерства, город вложит в проект не более 10 миллиардов рублей.
По проекту, требуется создать спортивный комплекс с ледовой ареной, которая вместит 20 тысяч зрителей. Также около СКК должен быть разбит парк отдыха.
После концерта Дженифер Лопес у СКК появился долг в несколько миллионов.
Фото: Piter.TV
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ха ха ха - одна компания))) среднесписочная численность 0 человек уставной капитал 100 000. очередные воры