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После концерта Дженифер Лопес у СКК появился долг в несколько миллионов
Сегодня, 18:41
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nadezhda_sib

После концерта Дженифер Лопес у СКК появился долг в несколько миллионов

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Компания, занимающаяся организацией массовых мероприятий, подал на спортивно-концертный комплекс в суд.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти взыскал с ГУП "Петербургский спортивно-концертный комплекс" почти 2,5 млн рублей. Организатор концерта Дженифер Лопес, который прошел в Северной столице 11 августа 2019 года, обратился в суд, так как СКК "не исполнил или ненадлежаще исполнил обязательства по договорам возмездного оказания услуг".

По информации "АБН", СКК "Петербургский" после концерта забрал себе вознаграждение в размере 36% вместо 6%. Сумма иска составила 2 452 753 рублей. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что судебное разбирательство с "Матрешка Концертс" стало не единственным за последнее время. 

Фото: Piter.TV 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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