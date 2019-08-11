Петербуржцы занимают очередь на концерт Дженнифер Лопес

Наш корреспондент заснял людей, собравшихся за четыре часа до концерта.

В воскресенье, 11 августа, в СКК "Петербургский" на проспекте Гагарина состоится концерт американской певицы Дженнифер Лопес. Выступление пройдет в рамках тура артистки под названием It"s My Party, посвященного ее 50-летию.

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео, на котором видно, как фанаты певицы собрались у петербургского концертного комплекса уже за четыре часа до шоу. На кадрах видно, как поклонники творчества певицы и актрисы взяли с собой стулья, чтобы улучшить время ожидания концерта.

Отметим, что Дженнифер Лопес уже прибыла в Северную столицу.

Ранее Piter.TV сообщал о том, как Петербург восхитил другую популярную американскую певицу - Кристину Агилеру.

Видео: Piter.TV