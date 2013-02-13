Кристина Агилера восхитилась архитектурой Петербурга

Певица выложила несколько сторис с дневной прогулки по городу.

Американская певица Кристина Агилера прогулялась по улицам Санкт-Петербурга. Иностранка восхитилась архитектурой города и заявила, что счастлива быть здесь. Вечером артистка дала сольный концерт в Ледовом дворце.

Впечатлениями о Северной столице России исполнительница поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram. В сторис Агилера выложила несколько кадров, снятых во время прогулки днем перед концертом. Поп-дива успела прогуляться по Невскому проспекту, увидеть Казанский собор, зайти внутрь Спаса-на.крови, а также совершить водную поездку по рекам и каналам Петербурга.

Ранее Piter.tv писал о том, что Metallica исполнила "Группу крови" на большом концерте в Лужниках.

Фото и видео: Instagram/xtina