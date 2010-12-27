В Петербурге ждут концерт Кристины Агилеры

Американская певица выступит в России в рамках The X Tour.

В воскресенье, 21 июля, в петербургском Ледовом дворце с сольным концертом выступит знаменитая американская певица Кристина Агилера. Спустя два дня услышать живое исполнение популярных песен смогут москвичи. Тур певицы продолжится на "ВТБ Арене".

Отметим, что европейский тур у Агилеры состоялся спустя 13 лет после последних гастролей в этом регионе. Судя по заявленному сет-листу, артистка исполнит не только песни с последних релизов, но и всем известные хиты.

Широкую известность песни Агилеры получили в начале 2000-х годов.

Фото: vk.com/caofficial