Летом в Петербург прилетит Кристина Агилера

Обладательница пяти статуэток "Грэмми" выступит в Северной столице 21 июля.

Кристина Агилера прилетит в Петербург этим летом. Обладательница пяти статуэток "Грэмми" привезет в Северную столицу программу под названием The X Tour. Об этом сообщает пресс-служба организаторов гастролей, компаний SAV Entertainment и PMI Show.

Во время европейского турне Кристина представит свой последний альбом Liberation, который спродюсировали Канье Уэст Андерсон Паак. Пластинка уже получила восторженные отзывы за океаном и попала в двадцатку лучших альбомов года по версии Rolling Stone и Cosmopolitan. Песни Fall In Love и Like I Do номинированы на премию "Грэмми" в категориях "Лучший поп-трек" и "Лучшая песня с речитативом".

Концерт Кристины Агилеры состоится 21 июля в "Ледовом дворце". После поп-дива отправится в Москву.

Фото, видео: Instagram / xtina