США не занимаются организацией поездки Байдена в Европу в связи с годовщиной СВО

Карин Жан-Пьер пояснила, что Вашингтон обязательно подготовит реакцию на продолжение Россией СВО.

Власти США не занимаются организацией поездки президента Джо Байдена в Европу в связи с годовщиной проведения российской специальной военной операцией на Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. Она пояснила, что планирование этого рабочего визита в регион идет полным ходом. Она добавила, что обязательно даст конкретику как только будут известны подробности и даты.

Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах. Я не стану углубляться во внутренние дискуссии или же перечислять какие-либо варианты действий, которые мы в настоящий момент рассматриваем. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме подчеркнули, что не имеют сейчас планов организации поездки президента страны Джо Байдена в Европу в связи с годовщиной СВО. Ранее Джон Кирби не исключил, что "когда придет время" Джо Байден, может посетить Украину, но сейчас такой визит в планы главы государства не входит.

Блинкен в Израиле и Палестине отметит приверженность принципу двух государств.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television