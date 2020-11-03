Российский шоумен и юморист Максим Галкин поблагодарил поклонников за концерт в Лондоне. Ролик со своего выступления артисты выложил в социальные сети. Он продемонстрировал полную наполненность зрительного зала, а также бурные аплодисменты аудитории по завершению своего выступления
Благодарю вас, мои прекрасные зрители из Лондона! Прекрасный зал в комплексе O2. Благодарю вас за цветы, эмоции и аплодисменты! До новых встреч!
пост Максима Галкина в соцсетях
Напомним, что европейский тур российского артиста расписан до 2023 года. Следующее его выступление запланировано в Ирландии, куда юморист уже прибыл из Великобритании.
Опубликован фрагмент спектакля с Хаматовой в Риге с бандеровским приветствием.
Фото и видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @maxgalkinru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все