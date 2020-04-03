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Опубликован фрагмент спектакля с Хаматовой в Риге с бандеровским приветствием

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Актеры выступали под суфлер.

Опубликован фрагмент спектакля с российскими артистами Чулпан Хаматовой и Анатолием Белым в Риге с бандеровским приветствием. Лозунг "Слава Украине" можно было услышать сразу в начале театральной постановки. Оба актера стояли перед зрителями с чемоданами в руках. Далее последовал полуторачасовой монолог исполнителей, который читали текст с суфлера. Иногда артистов перебивал звук поезда.

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Фото и видео: Telegram / Абзац

Теги: анатолий белый, латвия, рига, чулпан хаматова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Культура, Театры,

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