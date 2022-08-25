Жигалова рассказала, как сейчас зарабатывают Лобода и Барских

Оба исполнителя продолжают петь на русском языке.

Журналистка Алена Жигалова рассказала, как сейчас зарабатывают украинские артисты Светлана Лобода и Макс Барских. Об этом она сообщила в YouTube-шоу "Алена, блин!".

По словам Жигаловой, исполнители зарабатывают на частных корпоративах в США. Она подчеркнула, что Лобода и Барских исполняли свои песни на русском языке. Журналистка считает, что они будут и дальше этим заниматься, но продолжат рассказывать в интервью о любви к Украине.

Не накопилось у них украинских хитов, которые они пытаются сейчас выпускать. Они собирают мизерные просмотры. Алена Жигалова, журналистка

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Видео: YouTube / Super